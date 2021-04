Polizei Bochum

POL-BO: Ladendieb schubst Mitarbeiter und flüchtet mit 21 Akkus - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

In einem Herner Discounter an der Dorstener Straße 265 kam es am 17. April zu einem Ladendiebstahl. Ein Dieb klaute 21 Akkus, schubste einen Mitarbeiter und rannte aus dem Geschäft. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigem Kenntnisstand nahm der noch unbekannte Mann, gegen 10.40 Uhr, mehrere Akkus aus den Regalen und steckte diese in seinen mitgeführten Rucksack. Nachdem er an der Kasse andere Ware bezahlte, wurde er von zwei Angestellten auf die "unbezahlte Ware" angesprochen. Daraufhin schubste der Dieb den Mitarbeiter (24), der daraufhin zu Boden stürzte, und rannte aus dem Markt. Der 24-Jährige blieb unverletzt und nahm zu Fuß die Verfolgung auf.

Auf der Flucht warf der Ladendieb seinen Rucksack samt der 21 entwendeten Akkus weg und entkam unerkannt.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, zwischen 185 bis 190 cm groß, kräftige Statur, nach Angaben des Zeugen "südländisches Aussehen", schwarze kurze Haare mit Seitenscheitel, trug eine schwarze Jacke mit weißer Farbe, eine Latzhose mit Farbflecken, ein dunkles Sweatshirt und weiße Kopfhörer.

Zeugenhinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0234 909-8505 oder außerhalb der Geschäftszeit die Bochumer Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell