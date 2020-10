Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Kfz-Werkstatt

Goch (ots)

Mehrere Reifen- und Felgensätze haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt auf der Borsigstraße erbeutet. Sie verschafften sich entweder über das Haupttor oder das benachbarte Gelände einer Computerfirma und durch Demontage eines Zaunelements Zugang zum Firmengelände und brachen dort einen Lagercontainer für Reifen und Felgen auf. Der Firmenbesitzer ist überzeugt, dass der Einbruch bereits in der Nacht zu Freitag, 08.10.2020, begangen wurde. Ein Lieferant hatte ihm nachträglich mitgeteilt, dass er bereits an diesem Morgen das Fehlen des Vorhängeschlosses an der Hauptzufahrt bemerkt habe. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht jetzt Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell