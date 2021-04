Polizei Bochum

POL-BO: Wattenscheid

Zwei Abfallbehälter in Brand gesetzt - Zeugenhinweis auf zündelnde Kinder

Wattenscheid (ots)

Am gestrigen 18. April (Sonntag), gegen 15 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei zum Frankenweg 17 in Wattenscheid gerufen. Im Innenhof eines Wohnblocks hatten noch unbekannte Personen einen Papiercontainer in Brand gesetzt.

Eine Zeugin hatte dort zuvor drei Mädchen und einen Jungen beobachtet, die sich an dem Container zu schaffen gemacht haben. Dabei soll ein Mädchen, das blonde Haare hat, deutlich jünger als die anderen Kids gewesen sein.

Fast zeitgleich wurde auch am Friesenweg, der in der Nähe des Frankenwegs liegt, ein Feuer in einem Müllcontainer entzündet.

Gebäude- und Personenschäden entstanden durch die Brandstiftungen zum Glück nicht.

Eine umgehend eingeleitete Tatortbereichsfahndung der Wattenscheider Polizei blieb erfolglos.

Das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um weitere Hinweise.

