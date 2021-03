Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Fahrradgeschäft, E-Bike entwendet

Sankt Peter-Ording (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (02.03.21) wurde in ein Fahrradgeschäft in der Badallee in Sankt Peter-Ording eingebrochen.

Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster des Fahrradgeschäfts, welches sich im Erdgeschoß eines Wohn-und Geschäftshauses befindet. Ein im Schaufenster ausgestelltes E-Trekking-Bike der Marke Hercules in den Farben Weiß und Grün wurde entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs aufgenommen und fragt: Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Wer kann etwas zum Verbleib des E-Bikes sagen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell