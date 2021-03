Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hattstedt: Einbruch in Baucontainer

Hattstedt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend (27.02.21) brachen unbekannte Täter einen Baucontainer in Hattstedt auf. Sie entwendeten von einer Baustelle im Kirchenweg unter anderem eine Rüttelplatte und eine Rüttelpatsche. Vermutlich wurden die Sachen gegen Mitternacht mit einem Fahrzeug über ein an die Baustelle angrenzendes Feld in den Schobüller Weg abtransportiert.

Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden (Tel. 04841 - 830 0).

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang darum, dass ungewöhnliche Vorgänge und Geräusche auf Baustellen zur Nachtzeit unmittelbar über den Polizeiruf 110 gemeldet werden. Das eröffnet der Polizei die Chance, mögliche Täter auf frischer Tat zu erwischen.

