Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfallflucht auf Parkplatz von Möbelgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Fahrer bemerkte am Samstag, 03.07.2021, gegen 11.00 Uhr, beim Einsteigen gelbe Lackantragungen an der rechten Seite seines Pkw. Sein Fahrzeug stand auf einem Kundenparkplatz eines Möbelgeschäftes in der Eulerstraße. Der Schaden an dem Pkw beträgt mehrere Hundert Euro. Beim Verlassen seines Fahrzeuges soll ein gelber Pkw, Marke Citroen, mit französischem Kennzeichen, sehr dicht neben seinem Fahrzeug gestanden haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell