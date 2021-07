Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunkener gibt sich als Polizeibeamter aus

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 05.07.2021, hat sich ein betrunkener Mann in WT-Waldshut als Polizeibeamter ausgegeben. Der 27-jährige war beim Busbahnhof auf eine Gruppe junger Leute zugegangen. Er gab vor, Polizist zu sein, der gerade nicht im Dienst sei. Dennoch wollte er eine junge Frau nach Drogen durchsuchen. Die Gruppe wurde jedoch misstrauisch und wollte den Dienstausweis sehen. Daraufhin ging der Tatverdächtige davon, konnte aber in der Nähe von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er war deutlich alkoholisiert. Gegen ihn wird wegen Amtsanmaßung ermittelt.

