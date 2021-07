Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung in Unterkunft - Beteiligte kommen in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 05.07.2021, hat der Sicherheitsdienst in einer Unterkunft in Bad Säckingen noch rechtzeitig einen Streit zwischen zwei Bewohnern beenden können. Gegen 21:00 Uhr war die Polizei verständigt worden. Ein 26-jähriger Bewohner soll in der Unterkunft Pfefferspray versprüht haben und wurde vom Sicherheitsdienst festgehalten. Ein 22 Jahre alter Bewohner kam hinzu und wollte den Festgehaltenen mit einem Messer attackieren. Durch eindeutige Ansprachen und entschlossene Sicherungshaltung konnte der Sicherheitsdienst dem Mann das Messer abnehmen, bevor Schlimmeres passierte. Die Polizei nahm beide Männer in Gewahrsam. Dabei trat der 22-jährige einem Polizeibeamten. Sein Kontrahent wurde später ins Krankenhaus gebracht, als er über Schmerzen durch das versprühte Pfefferspray klagte.

