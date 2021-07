Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 05.07.2021, hat sich ein junger Mann mit seinem Auto auf der B 34 in Höhe Grießen-Bahnhof überschlagen. Gegen 07:15 Uhr hatte der 20-jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der schleudernde Wagen kam von der Straße ab und überschlug sich zwei Mal, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der alleine in seinem Fahrzeug befindliche Fahrer konnte sich selbst befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden am Auto liegt bei ca. 2000 Euro.

