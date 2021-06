Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0443--Polizei im Dauereinsatz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 11.06. bis 12.06.21

Das gute Wetter und die neuen Lockerungen in der Gastronomie zogen am Freitagabend und in der Nacht erneut wieder viele Menschen an beliebte Orte und Plätze in der Stadt. Vor allem im Viertel, am Osterdeich und an der Schlachte war die Polizei wie angekündigt präsent und hatte wieder alle Hände voll zu tun.

Bei sommerlichen Temperaturen trafen sich wieder viele Menschen im Freien oder nutzten gastronomische Angebote. An der Schlachte, im Viertel und am Osterdeich stellten die eigens eingesetzten Polizisten erneut Corona-Verstöße fest, hier auch gegen die Sperrzeit. Bis Mitternacht klärte die Polizei vor Ort über die Neuerungen der Allgemeinverfügung auf und verteilte Flyer mit den Änderungen. Einige Viertel- und Schlachtebesucher hielten sich dennoch nicht an das Mitführ-/Konsumverbot für Alkohol von 1 bis 6 Uhr. Einige Unbelehrbare wird die Flasche Bier nach 1 Uhr nun teuer zu stehen kommen. Die Einsatzkräfte fertigten 45 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, wonach Bußgelder zwischen 300 und 2000 Euro fällig werden. Bis zu 1000 vorwiegend junge Menschen feierten auf den Osterdeichwiesen, der Schlachte und rund um die Sielwallkreuzung. Mit zunehmendem Alkoholkonsum fielen die Hemmungen und die Polizei musste bei mehreren Auseinandersetzungen einschreiten. Eine sich anbahnende Prügelei zwischen 40 bis 50 Personen am Sielwall konnte mit starken Polizeikräften verhindert werden. Weiter nahm die Polizei diverse Raub- und Diebstahlsdelikte auf.

Es kam dabei zu Beleidigungen der Einsatzkräfte und vereinzelten Flaschenwürfen gegen einschreitende Polizeibeamte. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch. Der hinterlassene Müll und zerstörte Glasflaschen machten am Ende der Nacht wieder eine außerplanmäßige Reinigung der Bremer Entsorgungsbetriebe erforderlich.

Neben dieser Einsatzlage hatte die Polizei auch viel zu tun. Von 20 bis 4 Uhr mussten Streifenwagen zu über 180 Einsätzen ausrücken, darunter Körperverletzungsdelikte, in einem Fall mit Widerstandshandlungen und einem dabei verletztem Polizisten.

Die Polizei appelliert, auch mit Blick auf die Samstagnacht, weiterhin: Auch wenn sich die Corona Situation langsam entspannt, agieren Sie mit Vernunft und Einsicht. Halten Sie sich an die Maßnahmen, auch wenn es schwer fällt.

