Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein geparkter Opel Adam in WT-Waldshut beschädigt. Der Pkw stand auf dem belebten Parkplatz zwischen einem Schnellrestaurant und einem Discounter in der Robert-Gerwig-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte den Opel hinten links. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von mehreren hundert Euro am Opel. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet um Zeugenhinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell