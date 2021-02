Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag, den 13.02.2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Coupéfahrer den Horstweg in Neustadt/Hambach, aus Richtung Weinstraße, in Richtung Grundschule Hambach. An der Kreuzung zur Dammstraße missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 89-jährigen Kompaktwagenfahrers, worauf es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der 24-jährige war aufgrund des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" wartepflichtig. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zudem festgestellt werden, dass auf dem Coupé, trotz der zum Unfallzeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnissen, Sommerreifen montiert waren. Der Unfallverursacher, seine 18-jährige Beifahrerin sowie der andere Unfallbeteiligte und seine 79-jährige Beifahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde eine Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Neben der Polizei Neustadt war die Feuerwehr Hambach, sowie der Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell