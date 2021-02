Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung A650

Spitzenreiter mit 60 km/h zu schnell

Ludwigshafen (ots)

Auf der BAB 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen beginnt ab km 6,5 ein Geschwindigkeitstrichter. Hier wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h auf letztlich 40 km/h beschränkt. Grund dafür sind Schäden an dem dortigen Brückenbauwerk. Da sich viele Verkehrsteilnehmer nicht an diese Beschränkung halten, wurden am 13.02.2021 gezielt mit einem Messfahrzeug der Polizeiautobahnstation Ruchheim Kontrollen durchgeführt. In dem Bereich wo 40 km/h erlaubt sind, lag die höchste Messung bei über 100 km/h. Der Fahrer muss mit einer Geldbuße in Höhe von 880 EUR und zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Im laufe des Vormittags wurden noch 7 weiter Geschwindigkeitsverstöße geahndet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell