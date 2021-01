Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierter Autofahrer (31) rammt Laterne - 60.000 Euro Sachschaden

Herne (ots)

Leichte Verletzungen, hoher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen, 27. Januar, auf der Holsterhauser Straße in Herne zugetragen hat. Der Fahrer, ein 31-jähriger Herner, hatte 1,8 Promille im Blut.

Gegen 1 Uhr morgens fuhr der stark alkoholisierte Mann nach aktuellem Ermittlungsstand mit seiner hochwertigen Limousine auf der Holsterhauser Straße in Richtung des Abenteuerspielplatzes Hasenkamp. In der Linkskurve hinter der A-43-Anschlussstelle Herne-Eickel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug; der Wagen touchierte erst den rechten, dann den linken Bordstein, prallte gegen eine Laterne, schleuderte dann vorbei an der Bushaltestelle "Albert-Einstein-Straße" und krachte schließlich in den Zaun des dahinterliegenden Firmenparkplatzes.

Der Fahrer hatte Glück und erlitt bei dem Unfall nur leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

Die Beamten stellten den Wagen des 31-Jährigen sicher und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Sachschaden wird auf insgesamt 60.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell