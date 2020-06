Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruchsversuch

Steinheim (ots)

Steinheim-Sandebeck, Teutoburger-Wald-Straße, Mittwoch, 10.06.2020, 17.00 Uhr bis Donnerstag, 11.06.2020, 09.30 Uhr Zur Tatzeit beabsichtigten unbekannte Täter in ein Büro- u. Betriebsgebäude einzubrechen. Die Täter brachen den Versuch jedoch ab. Es entstand dennoch ein deutlicher Schaden an Fenstern und Türen der Räumlichkeiten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Ortschaft Sandebeck nimmt die Polizei in Höxter, Tel.: 05271-9620, entgegen. /Ar.

