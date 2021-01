Polizei Bochum

POL-BO: Polizei nimmt Kioskeinbrecher in Bochum fest

Bochum (ots)

Mehrere Tabakdosen waren das Ziel eines Einbrechers am frühen Donnerstagmorgen, 28. Januar, in Bochum. Die Polizei nahm den 27-Jährigen dank eines Zeugenhinweises fest.

Um 3.20 Uhr beobachtete ein Zeuge einen Einbruch in ein Kiosk im Bahnhofsvorraum am Kurt-Schumacher-Platz und verständigte die Polizei. Ein Mann hatte nach aktuellem Kenntnisstand eine Glasscheibe eingeworfen und war so in den Innenraum eingedrungen. Er packte mehrere Waren in eine Tüte und flüchtete.

Streifenbeamte konnten den Mann, einen 27-Jährigen aus Mechernich im Landkreis Euskirchen, im Bereich Grabenstraße/Bongardstraße festnehmen. Die Tatbeute, mehrere Tabakdosen, hatte er noch in einer Tüte dabei.

Das Bochumer Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die weiteren Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell