Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubte Müllentsorgung

Einbeck (ots)

Dassel, OT Markoldendorf

28.05.2021; 05:30 - 11.15 Uhr

Am Vormittag des 28.05.2021, stellte eine 50jährige Markoldendorferin auf dem Verbindungsweg von Markoldendorf nach Wellersen eine unerlaubte Müllentsorgung auf einem Feldweg im rückwärtigen Bereich der Firma Biocare Gmbh fest. Die alarmierten Polizeibeamten konnten vor Ort diverse Spray-und Lackdosen auffinden. Hinweise zu dem Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden. Für die Entsorgung der aufgefundenen Gegenstände entstehen Kosten in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise aus der Bevölkerung zu Tat und möglichem Täter nimmt die Polizei in Dassel unter Tel. 05564-999100 entgegen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell