Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Linienbus gestreift und abgehauen (03.01.2021)

Bad DürrheimBad Dürrheim (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr in der Friedrichstraße begangen hat. Ein 60-jähriger Linienbusfahrer fuhr auf der Friedrichstraße Orts einwärts. Auf der schmalen Straße kam ihm ein Auto entgegen, weshalb er ganz nach rechts auswich. Der entgegenkommende Wagen streifte dennoch den Bus auf mehreren Metern Länge. Ohne anzuhalten und sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Autofahrer einfach weiter. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

