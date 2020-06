Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: B271/Dackenheim - Verkehrsunfall durch Aquaplaning

Dackenheim (ots)

Eine 49jährige Meckenheimerin befuhr am 26.06.2020 gegen 19:30 Uhr mit ihrem BMW die B271 aus Kirchheim kommend in Richtung Herxheim am Berg. Kurz nach der Abfahrt Dackenheim lief Regenwasser von einem Feldweg auf die Fahrbahn der B271. Beim Durchfahren dieser Gefahrenstelle verlor die Fahrerin aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Drehen. Hierbei schleuderte der BMW an den Bordstein der Gegenfahrbahn, wobei der Stoßdämpfer samt Feder und das linke Vorderrad abrissen und das Fahrzeug zum Stehen kam. Die Unfallbeteiligte wurde nicht verletzt, am BMW entstand jedoch ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Im Anschluss an die Unfallaufnahme wurde die Gefahrenstelle durch die Straßenmeisterei Grünstadt beseitigt.

