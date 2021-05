Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall; Kradfahrerin stürzt in einer Kurve

Einbeck (ots)

Dassel, OT Relliehausen (Kr.) 28.05.2021, 08:30 Uhr

Am Freitagmorgen, den 28.05.2021, befuhr eine 51jährige Motorradfahrerin aus Elze die L 548, aus Richtung Relliehausen kommend in Richtng Uslar. Beim Durchfahren einer scharfen Rechtskurve kam die Frau mit ihrem Krad ohne Fremdverschulden zu Fall und brach sich dabei einen Fuß. Der vorausfahrende Freund der Verunfallten verständigte die Rettungskräfte, die sie nach Ertversorgung vor Ort im Anschluss zur stationären Aufnahme in ein angrenzendes Krankenhaus brachten. Fremdschaden ist bei dem Unfall nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell