Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Diebstahl gesucht ++ Alkoholisiert unterwegs ++ Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Ritterhude. Zu einem Diebstahl von zwei Fahrrädern und Werkzeug kam es zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag im Fuhrenkamp. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück zwei gesicherte Räder und verschafften sich Zugriff zu einem Gartenschrank. Aus diesem wurde Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die verdächtige Umstände oder Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 04292-81174-0 von der Polizeistation Ritterhude entgegengenommen.

Alkoholisiert unterwegs

Hambergen. Die Fahrt eines Kleinkraftradfahrers beendete die Polizei am Sonntagabend in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,5 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins ist.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Sachbeschädigung durch mehrere Graffitis kam es zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen auf dem Gelände einer Schule in der Mensingstraße. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände und brachten an mehreren Wänden Graffitis an. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04791-3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

