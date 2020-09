POL-VER: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht ++ Falsche Polizeibeamte erkannt

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Emtinghausen. Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße "Am Sodenstich" kam es zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst ein Fenster auf, betraten das Haus und durchsuchten dieses. Diebesgut wurde nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Falsche Polizeibeamte erkannt

Achim/Thedinghausen. Anrufe von falschen Polizeibeamten registrierte die echte Polizei in mindestens drei Fällen am Sonntag in Achim und Thedinghausen. In allen Fällen wurde die Betrugsmasche jedoch erkannt und es entstand kein finanzieller Schaden. Die Polizei hat nun Strafverfahren wegen versuchten Betrugs eingeleitet. Beim Betrugsphänomen "falsche Polizeibeamte" geben sich die Anrufer als Polizeibeamte aus. Sie fragen anschließend unter einem Vorwand beispielsweise nach vorhandenen Vermögenswerten oder der persönlichen Lebenssituation. Hierbei geben sie zum Beispiel an, dass bei Einbrechern eine Liste mit möglichen weiteren Einbruchsopfern gefunden wurde. Die Polizei empfiehlt, solche Anrufe selbstständig zu beenden und keine Angaben zu den eigenen finanziellen Verhältnissen oder anderen persönlichen Daten zu machen. Außerdem weist die Polizei darauf hin, dass sie niemals selbst unter der Nummer "110" anruft. Weitere Präventionstipps stellen die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes sowie das Landeskriminalamt Niedersachsen hier zur Verfügung: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ oder https://www.lka.polizei-nds.de/praevention/aktuellewarnmeldungen/vorsicht-falscher-polizist-112918.html

