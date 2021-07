Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht auf Parkplatz vor Kirche - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Eine Frau parkte ihren blauen Mini Cooper am Dienstag, 06.07.2021, in einer Parkbucht vor der Bonifatius Kirche in der Haagener Straße. Zwischen 07.50 Uhr und 08.20 Uhr wurde die hintere, rechte Fahrzeugtür ihres Mini Coopers bis zum hinteren Radkasten, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.500 Euro. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können.

