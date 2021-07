Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einsatz des Tasers - Polizeibeamte bedroht und beleidigt

Zu dem Einsatz des Tasers kam es am Samstagabend, dem 10.07.2021, gegen 22:15 Uhr, in der Eisenbahnstraße. Nach der Meldung über eine randalierende Person wurde ein 17-jähriger Frankenthaler von der Polizei kontrolliert. Schon zu Beginn der Kontrolle verhielt dieser sich aggressiv und beleidigte und bedrohte die Beamten. Durch den Einsatz des Tasers konnte der 17-Jährige schließlich gefesselt und fixiert werden. Der offensichtlich unter starkem Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehende Beschuldigte, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,7 Promille, wurde nach erfolgter Anzeigenaufnahme in ein Krankenhaus gebracht.

