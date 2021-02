Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Auto kollidiert mit Baum - Insassen unverletzt

Zarnewanz (ots)

Die 30jährige deutsche Fahrerin war mit ihrer Tochter zusammen im Auto unterwegs, als sie am 09.02.2021 um 07:02 Uhr in Zarnewanz auf Grund der Witterungsverhältnisse von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum zusammenstieß. Sie beide blieben bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug jedoch ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro.

