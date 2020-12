POL-OH: Pressemitteilung der PSt. Bad Hersfeld vom 05.12.20

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Freitag, den 04.12.2020 um 12.45 Uhr befuhr ein Kirchheimer mit seinem Pkw die B 62 von Bad Hersfeld in Richtung Asbach. Ein Lkw- Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Im sogenannten Eichhofkreisel missachtete der Kirchheimer die Vorfahrt des Lkw, welcher im Kreisel diesen in Ri. Eichhof verlassen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

Kirchheim - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am Freitag, den 04.12.2020 gegen 17.30 Uhr stieß ein Lkw- Fahrer aus Weißrussland auf dem Parkplatz des Mc Donalds in Kirchheim mit seinem Lkw gegen den Pkw einer Dame aus Würzburg. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1250,- Euro.

