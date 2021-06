Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tasche aus Auto gestohlen- Zeugenaufruf der Polizei

Grevenbroich (ots)

Am Samstagmittag (26.06.), gegen 12:30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Auto an der Willibrordusstraße in Grevenbroich eine Tasche vom Fahrersitz. Die Eigentümerin parkte das Fahrzeug gegen 12:10 Uhr auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofes. Als sie zwanzig Minuten später zu ihrem Auto zurückkehrte, hörte sie noch ein Scheibenklirren und das Motorengeräusch eines offenbar schnell wegfahrenden PKW's. Der oder die Täter hatten offenbar eine Scheibe eingeschlagen und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Unverzüglich verständigte die Bestohlene die Polizei und erstattete Anzeige. Eine Fahndung nach Verdächtigen verlief ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell