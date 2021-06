Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb bedroht Ladendetektiv mit Messer - Wer kann Hinweise geben?

Dormagen (ots)

Am Freitag (25.06.), gegen 12:00 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv, wie ein unbekannter mehrere Getränkedosen in einem Lebensmitteldiscounter am Willy-Brandt-Platz entwendete. Nachdem er den Dieb angesprochen hatte, schubste ihn der Mann zur Seite und flüchtete mit seiner Beute. Im Rahmen der anschließenden Verfolgung bedrohte der Unbekannte den Zeugen zweimal mit einem Messer, um ihn an der weiteren Verfolgung zu hindern. Da der Ladendetektiv vor der Bedrohung zurückweichen musste, verlor er schließlich die Spur des Flüchtigen.

Die Verfolgung führte zunächst durch die Fußgängerunterführung in Richtung Knechtstedener Straße, den Bahnhofsvorplatz sowie über den P+R-Parkplatz und durch die Unterführung an der Zonser Straße zurück zum Willy-Brandt-Platz. Hier flüchtete der Dieb mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, sportlicher Typ, kurze dunkelblonde Haare. Der Flüchtige war mit einem grauen ärmellosen T-Shirt, einer kurzen schwarzen Jeanshose und schwarzen Sportschuhen bekleidet und hatte eine schwarze Sporttasche bei sich.

Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 25 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell