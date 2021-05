Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0371 --Nach Angriffen auf Frau: Täter psychisch krank--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Bürgermeister -Smidt-Straße Zeit: 17.05.2021, 07:10 Uhr

Der 24 Jahre alte Mann, der am Montagmorgen eine 46-Jährige mit einem Messer in Bremen-Mitte angegriffen und schwer verletzt hatte (siehe PM 0367), leidet nach ersten Erkenntnissen an einer psychischen Erkrankung. Offenbar hatte er die Frau zufällig ausgewählt.

Der Mann hatte die Frau gegen 07:10 Uhr in der Bürgermeister-Smidt-Straße, auf Höhe der Wandschneiderstraße attackiert. Couragierte Zeugen waren eingeschritten, so dass der Mann ermittelt und festgenommen werden konnte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatte der 24-Jährige die Frau aufgrund seiner Erkrankung zufällig angegriffen.

Der Mann wird derzeit weiter psychologisch begutachtet und soll dann zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission dauern an. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Staatsanwaltschaft Bremen.

