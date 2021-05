Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0365 --Vermummte beschmieren Gehweg--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof Zeit: 14.05.2021, 19:30 Uhr

Eine Gruppe Maskierter beschmierte am Freitagabend den Gehweg vor einem Wohnhaus in Gröpelingen und zündete Pyrotechnik. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Bremen erlangte über den Twitterkanal einer vom Landesamt für Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Kampagne am Samstagabend Kenntnis von dem Vorfall im Ortsteil Ohlenhof. Eine Streifenwagenbesatzung traf vor Ort auf Zeugen, die die Gruppe am Freitagabend gegen 19:30 Uhr unter anderem in der Nähe des Grünzuges gesehen hatten. Demnach trugen die etwa zehn bis zwölf Personen weiße Overalls und waren maskiert. Die Bilder des Vorfalls wurden ebenfalls über den Twitterkanal verbreitet. Darauf ist zu sehen, wie Pyrotechnik gezündet wurde. Außerdem wurden aus der Gruppe heraus Flugblätter verteilt und der Gehweg vor einem Wohnhaus beschmiert. Sowohl die Schmiererei, als auch die Flugblätter richteten sich gegen einen dort wohnhaften Mann. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen Sachbeschädigung. Derzeit werden auch Zusammenhänge zu einem ähnlichen Vorfall in der Neustadt geprüft (siehe PM 0297).

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat am Freitagabend im Ortsteil Ohlenhof die Personengruppe beobachtet, oder kann Hinweise zu einzelnen Akteuren geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell