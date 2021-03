Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gefährliche Fahrweise, Feuerwehreinsatz, Geldbeutel geplündert

Aalen (ots)

Winterbach: Gefährliche Fahrweise - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnacht gegen 21:45 Uhr überholte ein 44-jähriger Hyundai-Fahrer einen 21-jährigen Lkw-Fahrer auf der B29 in Richtung Stuttgart. Dabei soll der 44-Jährige dem Lkw-Fahrer den Mittelfinger entgegengestreckt haben. Anschließend zog der Hyundai-Fahrer vor den Lkw und führte eine Vollbremsung durch. Der 21-Jährige musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Als der Fahrer des Lkw an der Anschlussstelle Winterbach von der B29 abfuhr, hatte der Hyundai-Fahrer bereits umgedreht und war wieder hinter dem Lkw. Auf der L1150 zwischen Winterbach und Engelberg überholte der 44-Jährige erneut, wendete und fuhr dann mit hoher Geschwindigkeit frontal auf den 21-jährigen LKW-Fahrer zu. Kurz vor der Kollision wich der Hyundai-Fahrer auf seine Fahrspur aus und fuhr dann in Richtung Winterbach davon. Die zwischenzeitlich alarmierte Polizei konnte den 44-Jährigen in Winterbach anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. In der Folge wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt.

Zeugen die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier in Schorndorf zu melden.

Schorndorf: Feuerwehreinsatz

Ein Kaminbrand am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr in der Hinteren Ramsbachstraße löste einen Feuerwehreinsatz aus. Aus noch unbekannten Gründen, brach der Brand innerhalb des Schornsteins aus, weshalb sich leichter Rauch innerhalb des Wohnhauses bildete. Verletzt wurde dadurch niemand. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 15 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Waiblingen: Geldbeutel geplündert

Eine 37-jährige Frau hatte am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr versehentlich ihren Geldbeutel auf einer Brückenmauer im Bereich der Michaelskirche liegen gelassen. Als sie wenige Minuten später zurückkam, hatte jemand das Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro aus dem Geldbeutel bereits entwendet. Eine Frau, die von einer Zeugin auf Mitte 30 geschätzt wurde, soll zu dieser Zeit Fotos von der Landschaft und der dortigen Kirche gemacht haben. Das Polizeirevier Waiblingen geht davon aus, dass die Frau die Tat eventuell beobachtet haben könnte und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell