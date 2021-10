Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tür eines Kiosk beschädigt

Wegberg (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Samstag (2. Oktober) einen Kiosk an der Bahnhofstraße. Offenbar entzündeten sie im Eingangsbereich ein Feuer, dessen Spuren in Form einer beschädigten Eingangstür am nächsten Morgen entdeckt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

