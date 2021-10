Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei stoppt jugendliche Rollerdiebe

Geilenkirchen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Samstag (2. Oktober) um Mitternacht, wie sich zwei Jugendliche an der Vogteistraße an einem Kleinkraftrad zu schaffen machten. Daraufhin rief er umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Jugendlichen, welche auf dem entwendeten Roller auf der Vogteistraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße fuhren, noch vor Ort anhalten. Die beiden 15- und 16-Jährigen werden sich nun für den Diebstahl verantworten müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell