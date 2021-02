Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Cappenberger Straße/ 23-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Coesfeld (ots)

Am 01.02.2021 (gegen 13:00 Uhr) befuhr eine 23-jährige Frau aus Selm mit ihrem Auto die Cappenberger Straße aus Selm kommend in Fahrtrichtung Südkirchen. In einer langgezogene Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem ihr entgegenkommenden Auto eines 56-jährigen Mann aus Fritzlar zusammen. Anschließend prallte sie wieder nach rechts auf die Fahrbahn, kam von dort nach rechts in den Straßengraben ab und überschlug sich.

Die 23-jährige Selmerin verletzte sich beim Unfall und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell