POL-COE: Senden, Bulderner Straße/ Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Eine 62-jährige Sendenerin parkte ihren Firmenwagen (Renault Megane) am 01.01.2021 auf dem Lidl Parkplatz an der Bulderner Straße in Senden. In der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein-und Ausparken, das Auto der Sendenerin hinten rechts. Anschließend entfernte er sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

