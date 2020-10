Polizei Hagen

POL-HA: Drei Leichtverletzte nach Autounfall in Altenhagen

HagenHagen (ots)

Nach einem Unfall auf der Eckeseyer Straße wurden am Donnerstagnachmittag (29. Oktober) drei Personen leicht verletzt in Hagener Krankenhäuser gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 44-Jähriger gegen 15:20 Uhr mit seinem Renault auf der linken Spur in Richtung Bahnhofshinterfahrung fahrend stehengeblieben, um in eine Hofzufahrt abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Mini auf das Auto des Mannes auf. Durch den Zusammenprall verletzten sich der Hagener, seine 41-jährige Beifahrerin und die 19-jährige Frau leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (ra)

