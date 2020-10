Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Sachbeschädigung an Autos gesucht

HagenHagen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 11:30 Uhr verständigte ein 66-Jähriger die Polizei, nachdem er das Auto seiner Mutter in der Iserlohner Straße beschädigt vorgefunden hatte. Der Daimler wurde durch Unbekannte zerkratzt und hatte eine Delle unter dem rechten Außenspiegel. Noch während die Beamten den Vorfall aufnahmen, kam eine 29-Jährige hinzu, die direkt hinter dem betroffenen Fahrzeug geparkt hatte. Auch ihr Auto war beschädigt worden. Es konnten ebenfalls Beulen und Lackkratzer im hinteren, rechten Fahrzeugbereich festgestellt werden. Beide Autos wurden jeweils am Montag, 26. Oktober, gegen 19 Uhr in der Iserlohner Straße geparkt. Die Polizei bitte um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

