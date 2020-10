Polizei Hagen

POL-HA: Diebesgut in Schal gewickelt

Hagen

Am Mittwoch (28.10.2020) beobachtete ein Ladendetektiv eine 17-Jährige bei dem Diebstahl eines Rucksacks. Zunächst hielt sich die junge Frau gegen 15:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße auf. Dabei wurde sie von einem Ladendetektiv beobachtet, wie sie mit einem Rucksack, der in einen Schal gewickelt war, eine Umkleidekabine verließ. Der Mann vermutete Diebesgut in dem Rucksack und sprach die Kamenerin beim Verlassen des Geschäfts an. Zeitgleich meldeten sich Kunden an der Kasse der Filiale und machten Angaben zu dem Diebstahl eines Rucksacks mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und einem Mobiltelefon darin. Wenig später konnten beide Sachverhalte miteinander in Verbindung gebracht werden. Die 17-Jährige entwendete zuvor den gegen einen Kinderwagen gelehnten Rucksack und versuchte damit unerkannt zu flüchten. Im Anschluss an die Anzeigenaufnahme übergaben die eingesetzten Polizisten die junge Frau ihrem Vater. (kh)

