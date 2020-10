Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt auf der Feithstraße

HagenHagen (ots)

Am Mittwochmorgen, 28.10.2020, bemerkte eine Polizeistreife auf der Feithstraße gegen 07:00 Uhr einen VW. Der Fahrer fiel bereits in der Vergangenheit auf, weil er nach Drogenkonsum fahruntüchtig am Steuer saß. Die Beamten kontrollierten den 41-Jährigen wenig später und boten ihm auch dieses Mal einen Drogentest an. Der Hagener sagte prompt, dass man auch direkt eine Blutprobe entnehmen könne, da der Test ohnehin positiv ausfallen werde. Tatsächlich zeigte das Prüfgerät wenig später an, dass der 41-Jährige vor kurzem Marihuana konsumiert hatte. Die Beamten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (sh)

