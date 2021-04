Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigung an Pkw- Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, in der Zeit zwischen 15.10 Uhr und 15.55 Uhr, wurde die Fahrerseite eines Pkw, Marke Honda, Farbe Rot, von einem Unbekannten mutwillig zerkratzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Pkw stand in der Müllheimer Straße auf dem oberen Parkdeck des dortigen Parkhauses. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

