Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Seniorin ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (31.05.2021) eine 69 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung in Heumaden geschlagen und ausgeraubt. Der Täter verschaffte sich gegen 16.45 Uhr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der Seniorin und forderte Geld von ihr. Als sich die Frau weigerte, schlug er sie und warf sie zu Boden. Anschließend durchsuchte er die Wohnung, brach einen Schrank auf und erbeutete mehrere Tausend Euro bevor er unerkannt flüchtete. Die 69-Jährige machte Nachbarn auf sich aufmerksam, welche die Polizei alarmierten. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die leicht verletzte Frau. Sie beschrieb den Täter als etwa 185 bis 190 Zentimeter großen und 30 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzen, schwarzen, glatten Haaren. Es soll gebrochen Deutsch mit möglicherweise kroatischem Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit soll er eine Jeansjacke, eine helle Jeanshose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an das Raubdezernat zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell