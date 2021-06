Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bewohner überrascht Einbrecher - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Dienstag (01.06.2021) versucht in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Teckstraße einzubrechen. Der 24-jährige Bewohner hörte gegen 03.30 Uhr verdächtige Geräusche aus seiner Küche. Als er diese betrat, sah er einen unbekannten Mann vor dem gekippten Küchenfenster stehen, der sofort flüchtete, als er den Bewohner bemerkte. Der Unbekannte soll gemäß Beschreibung des Bewohners etwa 170 Zentimeter groß und zirka 70 Kilogramm schwer sein. Er trug dunkle Kleidung, eine dunkle Jacke oder Pullover mit einer Kapuze und weißen Streifen auf den Ärmeln sowie Sportschuhe. Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete anschließend in Richtung Villa Berg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

