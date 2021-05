Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Außenspiegel und Blinker gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (29.05.2021) einen 46-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Gymnasiumstraße Fahrzeugteile eines Rollers gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete den 46-Jährigen gegen 13.40 Uhr, wie dieser an einem abgestellten Roller herumhantierte und anschließend mit Außenspiegeln in der Hand wegging. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann unweit des Tatortes fest und fanden bei ihm neben den Außenspiegeln auch noch einen Blinker. Der 46-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

