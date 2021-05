Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (29.05.2021) oder Sonntag (30.05.2021) ein an der Straße Oberer Reichelenbergweg geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Täter zerkratzten zwischen 12.00 Uhr am Samstag und 12.00 Uhr am Sonntag mit einem unbekannten Gegenstand den schwarzen Mercedes. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter der Telefonnummer +4971189903200 zu melden.

