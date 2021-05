Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Raub geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend (28.05.2021) einem 51 Jahre alten Mann die Geldbörse geraubt. Der 51-Jährige hielt sich gegen 22.30 Uhr im Bereich der Leonhard-/Jakobstraße auf, als er von den beiden angesprochen und gefragt wurde, ob er einen 10-Euro-Schein wechseln könnte. Nachdem er die Geldbörse aus seiner Hosentasche entnommen hatte, riss ihm einer der Täter diese aus der Hand und flüchtete in Richtung Olgaeck. Der Mittäter flüchtete in die entgegengesetzte Richtung. Der Geschädigte versuchte noch, den Haupttäter zu verfolgen, stürzte aber hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: Haupttäter: Hellhäutig, 175-180 cm groß, 18-25 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, er trug eine helle Jacke und eine helle Hose. Mittäter: Dunkelhäutig, ca. 170 cm groß, breite Statur, rundes Gesicht, trug eine helle Jacke und eine Mütze. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

