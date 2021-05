Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (28.05.2021) in Bad Cannstatt einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Nachbarn alarmierten kurz nach Mitternacht die Beamten zur Schlichtung eines lautstarken Streits zwischen drei Männern im Alter von 23, 27 und 28 Jahren. Gegenüber den Beamten beschuldigten sich die drei gegenseitig, Rauschgift zu besitzen. Es soll bei dem Streit auch eine Zimmertür des 28-Jährigen beschädigt und darin ein Feuerlöscher entleert worden sein. Als der 28-Jährige den Beamten die Zimmertür zeigte, fanden diese auf dessen Tisch mehrere Gegenstände mit rauschgiftverdächtigen Antragungen. Bei der anschließenden Durchsuchung der jeweiligen Zimmer der drei in einer Wohngemeinschaft lebenden Männer, entdeckten die Polizeibeamten beim 28-Jährigen über 660 Gramm Amphetamin, mehrere verschreibungspflichtige Tabletten und mutmaßliches Dealergeld. Im Zimmer des 23-Jährigen fanden die Ermittler ebenfalls verschiedene verschreibungspflichtige Tabletten. Beim 27-Jährigen entdeckten die Polizeibeamten mehrere Gegenstände mit mutmaßlichen Amphetaminantragungen. Die beiden 23 und 27 Jahre alten Männer sind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Den 28 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen nahmen die Beamten fest. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Freitags einem Haftrichter vorgeführt.

