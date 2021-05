Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Werkstatt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (26.05.2021) oder Donnerstag (27.05.2021) in eine Werkstatt an der Hallstraße eingebrochen und haben Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Täter schlugen zwischen 18.15 Uhr und 13.45 Uhr die Scheibe einer Tür ein, öffneten ein Fenster und stahlen aus der Werkstatt sieben Maschinen. Eine Zeugin bemerkte gegen 21.45 Uhr einen Mann, der sich im Bereich des Tatortes aufhielt und mit einer Restmülltonne über die Brückenstraße in Richtung Neckar ging. Sie beschrieb ihn als etwa 190 Zentimeter groß und schlank. Er soll dunkles, kurzes Haar haben und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Bekleidet soll der Unbekannte mit weißen Turnschuhen, einer schwarzen Adidas-Hose mit weißen Streifen und einem dunkelgrauen Oberteil mit einem Emblem auf der linken Brust gewesen sein. Ob er mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell