Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.05.2021) mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Polizeibeamten stellten bei Kontrollstellen an der Altenburger Steige und an der Beskidenstraße, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, rund 20 verbotswidrige Benutzungen von Mobiltelefonen sowie eine fehlende Umweltplakette fest. Weitere Beamte überprüften zwischen 17.15 Uhr und 18.45 Uhr den Verkehr im Bereich der Marktstraße, Überkingerstraße und Wilhelmsbrücke. Dabei stellten sie zwölf Verstöße von Radfahrern fest, die in Fußgängerzonen unterwegs waren. Sechs Personen, die das Rotlicht einer Ampel missachteten, brachten die Polizisten ebenfalls zur Anzeige.

