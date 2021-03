Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr befuhr eine 15jährige Motorroller Fahrerin aus Bad Münstereifel die L113 aus Richtung Scheuerheck kommend in Fahrtrichtung Rheinbach. In einer 180 Grad Linkskurve rutschte ihr auf trockener Fahrbahn aus ungeklärter Ursache das Hinterrad weg. Sie stürzte und kam unter ihrem Roller zu liegen. Dadurch verletzte sie sich an Kopf, Schulter und linkem Bein und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ihr 15jähriger Sozius aus Bad Münstereifel war beim Wegrutschen vom Roller abgesprungen und verletzte sich nur leicht. Deshalb konnte er seiner Freundin helfen und den Roller sofort wieder aufrichten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell