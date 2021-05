Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Vermisstensuche (Folgemeldung)

Wickede (ots)

Nachdem die Suche nach einerSeniorin in den Medien verbreitet wurde, meldete sich eine Zeugin aus Neheim. Die Dame war am Vormittag dort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Da keine näheren Freunde oder Verwandten der Frau etwas darüber wussten, war es letzlich eine glückliche Fügung die zu diesem guten Ende führte. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. (lü)

